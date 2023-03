Allergie, il convegno proposto dal Lions club

Il socio Lions, generale Bruno Riscaldati, riaffermando i valori e l’impegno dei Lions nella tutela della salute pubblica, ha aperto il convegno “Butta via i Fazzoletti- Di Allergia si può guarire, se sai cosa fare…” Egli presenta l’incontro come occasione propizia per rinsaldare l’iniziativa di creare, nell’ospedale Padre Pio di Bracciano, una struttura dedicata alla diagnosi e cura delle allergie, onde evitare che i pazienti del territorio continuino a recarsi a Civitavecchia per provvedere alle cure. Molto gradito il saluto di benvenuto del parroco Don Fernando Josè CRUZ che, al fine di valorizzare e promuovere la vita, si dichiara felice di mettere a disposizione lo spazio del teatro per eventi e attività utili alla comunità. Il Presidente del Lions Club, Pietro Lombardo, nell’augurare una serata ricca di riflessioni e interventi, ha presentato la dottoressa Sabrina De Federicis, quale relatrice/autrice del libro “BUTTA VIA I FAZZOLETTI” che tratta il tema delle allergie respiratorie e delle terapie desensibilizzanti, come unico rimedio di cura. Antropologa, paleontologa e divulgatrice scientifica, la dottoressa Federicis, si presenta innanzitutto come la mamma di un ragazzo, oggi adulto che, a sei mesi di età, ha avuto le prime manifestazioni allergiche. È una mamma che ha conosciuto il “popolo silente” degli allergici, che vivono nella rassegnazione in una mortificante sequenza di proibizioni e di NO: no animali, no

parco, no calcetto, no atletica…Lei, con semplicità, utilizza l’arte del narrare, lo storytelling per raccontare storie vere, anche divertenti, con le quali dona agli allergici la speranza di guarigione: la terapia sensibilizzante, unica terapia curativa riconosciuta dalla Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il correlatore, dottor Giacomo Marchetti, complimentandosi per la naturalezza con cui la dottoressa Federicis ha saputo tradurre un linguaggio medico in uno scritto accessibile a tutti, racconta in merito alle sue molteplici esperienze professionali, come anestesista, medico sportivo, specializzato nella terapia del dolore. In tal senso ha fornito consigli utili a fronteggiare gravi reazioni allergiche derivanti da punture di insetti, alimenti, farmaci, sostanze come il lattice che andrebbero trattati con una immediata disponibilità di adrenalina. Considerato che il 30% della popolazione è allergica e probabilmente tale percentuale rischia di raggiungere il 50% di persone colpite dal problema, si raccomanda di: svolgere attività di prevenzione, soprattutto a livello pediatrico; introdurre con riguardo piante e pollini provenienti da altri Stati; porre attenzione alle piante da inserire nell’arredo urbano evitandone alcune (cipressi, ambrosia…); controllare i problemi dell’inquinamento e delle strade sporche. In sala, un pubblico attento ha posto più domande, che hanno dato vita a un interessante dibattito. La serata, che è stata per tutti motivo di arricchimento culturale, è un esempio di sinergia tra il Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini, il Centro di Promozione Socioculturale della Parrocchia SS. Salvatore, l’Associazione ACCESS&MOtion e Hal Allergy che, al termine dei lavori, ha offerto un gradito “buffet” socializzante, gestito dalla dottoressa Roberta Mariotti.

(Nella foto da sinistra: il Generale Bruno Riscaldati, il dottor Giacomo Marchetti, il Presidente Lions Club promotore, Pietro Lombardo, la dottoressa Sabrina Federicis).

Anna Maria Onelli

Redattrice L’agone