Ladispoli e la variante generale al PRG

Riceviamo e pubblichiamo – L’amministrazione comunale comunica che, nella seduta che si è svolta lo scorso 23 marzo, il Consiglio comunale ha approvato un importante atto riguardante la variante generale al PRG.

Nello specifico, è stato preso atto di tutta la documentazione relativa alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e dei relativi allegati.

A seguire, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lgs. 152/2006, la Dirigente dell’Area Tecnica Architetto Vanessa Signore ha pubblicato un avviso per dare avvio alla fase di consultazione prevista per legge.

Quindi, entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso succitato, chiunque può prendere visione della documentazione e presentare proprie osservazioni in forma scritta all’autorità competente.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto – ha commentato il sindaco Alessandro Grando – e per questo ringrazio l’architetto Vanessa Signore e i professionisti esterni che hanno supportato l’Ufficio tecnico del Comune. La Variante al Piano Regolatore Generale è uno strumento fondamentale per proseguire la crescita sociale ed economica di Ladispoli. I cittadini attendono da troppo tempo la conclusione di questo iter e noi stiamo facendo tutto ciò che è necessario per portarlo a compimento”.