Centenario Aeronautica, Garante infanzia Regione Lazio presente alla cerimonia di Latina

Monica Sansoni (Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio) ha preso parte alle celebrazioni tenutesi a Latina per i 100 anni dalla fondazione dell’Aeronautica Militare. Insieme alla Garante erano presenti anche le autorità militari e civili del capoluogo pontino.

«Essere qui a festeggiare i 100 anni dell’Aeronautica Militare – ha detto la Dott.ssa Sansoni – è per me un grande piacere, oltre che un onore in ricordo di mio padre che ne ha fatto parte per tanti anni. L’Aeronautica – ha proseguito la Garante – è un esempio anche per tutti i nostri giovani ed è per questo che sono contenta di poter essere qui insieme a tanti studenti e studentesse, che possono conoscere e approfondire la storia centenaria di questo importante Corpo».

«Desidero ringraziare il comandante del 70º stormo, colonnello pilota Giuseppe Bellomo, per l’accoglienza riservata ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, che – ha concluso la Dott.ssa Sansoni – hanno potuto ammirare i velivoli militari ed assaporare l’affettuoso clima che “mamma aeronautica” sa regalare».

Il centenario dell’Aeronautica Militare è stata una grande occasione per raccontare la storia, far conoscere i valori, gli ideali e le capacità al servizio della collettività e delle istituzioni. In quest’ottica si è inserito l’Open Day delle basi pontine, in contemporanea con tutte le altre basi aeronautiche nazionali, presso l’aeroporto militare E. Comani. L’evento ha seguito la cerimonia dell’Alzabandiera solenne, tenuta in piazza del Popolo a Latina.