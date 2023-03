Città mtropolitana… “In viaggio con il sociale”

“Sono stati oltre 200 i partecipanti alla prima giornata formativa del progetto “In viaggio con il Sociale”. Iniziativa organizzata dalla Consigliera delegata alle Politiche sociali della Città metropolitana di Roma Capitale Tiziana Biolghini, in collaborazione con La V Commissione Capitolina sulle Politiche Sociali presieduta da Nella Converti. “Abbiamo ereditato una Città metropolitana impoverita e spenta ed un Comune quanto mai disorganico nelle procedure di co-progettazione, co-programmazione e budget di salute. Con il nostro Sindaco Gualtieri abbiamo assunto l’onere e l’onore di disincagliare la nave dalla secca, rimetterla in sesto e darle la possibilità di riprendere la navigazione, consapevoli che una Città metropolitana e un Comune di Roma nel pieno delle proprie possibilità siano funzionali al miglioramento delle condizioni delle vite di tutti. “In Viaggio con il Sociale” costituisce un appassionato progetto volto a dare uno slancio nuovo e sempre più inclusivo alle politiche sociali cui la Città metropolitana e Roma Capitale, con la nuova Amministrazione, si è riproposta di dare un particolare rilievo. Esso costituisce un percorso formativo che, in tre tappe seguite da una giornata di condivisione di buone pratiche, mira ad ampliare le conoscenze e le competenze – negli ambiti della co-programmazione, della co-progettazione e del Budget di Salute – di tutti gli stakeholder coinvolti a vario titolo nell’erogazione di servizi di carattere sociosanitario. La grande partecipazione a questo primo incontro sottolinea la necessità di iniziative che, come questa, intervengono sulla creazione di metodologie condivise per la costruzione di modelli innovativi di Governance più vicini ai cittadini”. Così Tiziana Biolghini Consigliera Delegata alla Politiche Sociali della Città metropolitana di Roma