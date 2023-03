Torna stanotte l’ora legale, stanotte lancette spostate in avanti di un’ora

Torna l’ora legale, con le lancette degli orologi che alle 2 andranno spostate un’ora in avanti. Si dormirà un’ora in meno ma si recupererà un’ora in più di luce. L’ora legale durerà fino a domenica 29 ottobre 2023, quando rientrerà in vigore l’ora solare. E a quel punto, stavolta alle 3 di notte, le lancette andranno spostate un’ora indietro e torneranno a segnare le 2. In questo caso avremo un’ora in più sonno e un’ora in meno di luce. Il cambio avviene due volte all’anno: l’ultima domenica di marzo e poi di nuovo l’ultima di ottobre.

L’ora legale è stata introdotta nel 1966. Tra i motivi principali c’è il risparmio nei consumi di elettricità. L’ora legale è nata proprio per favorire il risparmio energetico in tempi di crisi e l’Italia l’ha adottata per la prima volta durante la Prima guerra mondiale. In base alle stime di Sima, solo nel 2023 l’adozione dell’ora legale permanente tutto l’anno produrrebbe nel nostro Paese, sulla base delle attuali tariffe elettriche, risparmi diretti in bolletta per 382 milioni di euro, grazie a minori consumi di energia per circa 720 milioni di kwh.