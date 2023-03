Il “Di Vittorio” al Bioparco

Una lezione diversa dal solito per gli allievi della 1^ A e 2^ A CAT dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli che mercoledì 22 marzo si sono recati in visita al Bioparco di Roma, accompagnati dal Vicepreside Prof. Sandro Pase, dalla Responsabile della Sede centrale Elisa Strisciullo e dai Docenti Alessandro Romagnoli e Antonietta Viscomi. “Spesso affrontiamo temi di straordinaria rilevanza, come quelli dell’educazione ambientale e della transizione ecologica, solo da un punto di vista teorico – ha sottolineato il Prof. Pase – ma al fine di ottenere i risultati migliori sul piano dell’efficacia didattica, è necessario creare anche occasioni di “apprendimento sul campo”. “C’è di più – ha aggiunto la Strisciullo – Il Bioparco di Roma è uno dei più importanti d’Europa. La sua nascita risale addirittura al 1911 ed è il giardino zoologico più antico d’Italia. La giornata di oggi è stata importantissima per sensibilizzare gli allievi in relazione al rispetto e alla salvaguardia della natura come bene comune e patrimonio intangibile dell’umanità. L’indirizzo CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio), del resto, porta iscritto nella sua stessa denominazione il tema centrale del rapporto fra individui, società ed ecosistema. Ma le pagine di un manuale di Biologia o di Educazione civica a volte non bastano. L’esperienza diretta è irrinunciabile e insostituibile. Oltretutto gli studenti non raramente dimostrano le loro migliori attitudini e qualità proprio nello svolgimento di attività extra moenia. Eravamo già venuti al Bioparco di Roma e torneremo ancora”.