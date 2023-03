Rai Yoyo e RaiPlay, riecco la Pimpa

Nuova edizione per “La posta di Yoyo”. Da lunedì 20 marzo, alle 17, su Rai Yoyo torna l’amato programma dei bambini. Appuntamento da lunedì al venerdì sul canale 43, oltre che su RaiPlay. La trasmissione, che vede protagonista Carolina Benvenga insieme a Lallo Il Cavallo, si presenta con tante novità.

A salutare i piccoli telespettatori ci sarà anche la Pimpa. Il celebre personaggio, creato da Altan, e protagonista della serie animata in onda su Rai Yoyo, sarà presente in ben cinque appuntamenti, in programma il 28 marzo, il 13 e 25 aprile, il 4 e 12 maggio.

I due coinquilini della “casa della Posta”, Carolina (Benvenga) e Lallo il Cavallo insieme al loro vicino di casa Lorenzo (Branchetti) sono pronti a vivere tante nuove avventure divertenti e istruttive. La scena/appartamento, così come tutti gli elementi principali del programma e della sigla restano un mix di realtà e disegno, un po’ per ricordare lo stile tipico dell’infanzia, un po’ per evocare il gioco del “far finta di…”.

Orazio, Tigrotto dello Spazio, continua a partecipare con i suoi video messaggi e i suoi fantasiosi racconti di avventure spaziali costantemente smontati dalla ‘nonna-capitano’, così come avremo le incursioni audio da parte di personaggi come la Maestra Rosa, la stravagante Stellina, il nonno di Carolina… Ma la grande sorpresa sarà proprio l’arrivo della Pimpa, il personaggio di Altan amatissimo da più generazioni di bambini, che interverrà in alcune puntate interagendo con Lallo e con Carolina.

Non mancheranno puntate dedicate ai temi più sensibili del nostro periodo storico, con interventi in video messaggio di esperti che aiuteranno a comprendere come si possa agire al meglio e nel concreto a favore di ambiente, salvaguardia del pianeta, lotta allo spreco alimentare, diritti dei bambini e delle bambine, inclusione e tanto altro. L’angolo della lettura di letterine e-mail resta il fulcro del contatto con il pubblico a casa: da quest’anno alcuni piccoli spettatori potranno persino entrare nella casa della Posta una volta alla settimana per conoscere dal vivo i loro beniamini e leggere la posta insieme a loro. Divertimento, fantasia, creatività, comunicazione, attenzione e cura per il mondo dell’infanzia: queste le parole chiave della nuova edizione de “La Posta di YoYo”.

I bambini possono inviare lettere e disegni a LA POSTA DI YOYO Via Verdi, 16 – 10124 Torino