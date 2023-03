Non c’è più religione…

Prete derubato dell’auto mentre impartisce la benedizione pasquale in un’abitazione. È accaduto a Pozzo, frazione di Foiano della Chiana (Arezzo). Il sacerdote, dopo aver salutato ed essere uscito dalla casa appena benedetta, non ha più trovato la vettura lasciata sul ciglio della strada. La vettura, intestata alla moglie dell’uomo che di solito accompagna il prete nelle sue funzioni, pare sia stata lasciata ìcon le chiavi nel quadro. Per la cronaca, si tratta di una vecchia Panda di colore verde.