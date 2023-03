Enrico Panunzi nella direzione del Partito democratico

Entico Panunzi è stato nominato nell’organo che guiderà il Partito democratico. Ad annunciarlo il presidente del partito Stefano Bonaccini, che ha parlato davanti l’assemblea nazionale del Pd. Per la cronaca, la direzione nazionale è l’organo che mette in atto gli indirizzi dell’assemblea nazionale del partito. La direzione è nominata dall’assemblea nazionale e dalle strutture locali del partito. “È un riconoscimento per la comunità del Pd della nostra provincia e per il nostro territorio”, ha dichiarato il consigliere regionale Panunzi.

Di seguito i nomi dei membri laziali della direzione: Cecilia D’Elia, Michela De Biase, Enzo Foschi, Camilla Laureti, Daniele Leodori, Claudio Mancini, Roberto Morassut, Rossella Muroni, Marco Nicolai, Andrea Pacella, Enrico Panunzi, Lia Quartapelle, Sandro Ruotolo, Mattia Santori, Livia Turco, Massimiliano Valeriani.