Una scuola… più europea

Nell’ambito dell’insegnamento di educazione civica, allo scopo di avvinare i nostri giovanissimi studenti alle Istituzioni, nell’ottica di far conoscere loro le Istituzioni Democratiche Europee e stimolare in loro il senso di appartenenza alla Comunità Europea, il nostro Consiglio di Istituto ha deliberato che, oltre alla presenza del Crocifisso e delle foto del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in ogni spazio scolastico sia presente anche una foto dell’on. Roberta Metsola quale attuale Presidente del Parlamento Europeo, con lo scopo di farLa conoscere a tutti, sottolineando altresì che sia proprio una donna alla presidenza di questo importantissimo organismo democratico.

Sono così state distribuite per ogni spazio scolastico le foto della Presidente ma bambine, bambini, ragazze e ragazzi (dai 3 ai 14 anni) della nostra Scuola hanno provveduto comunque a realizzare dei suoi ritratti che le sono stati inviati.

Riccardo Agresti, preside