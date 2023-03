A Ladispoli l’otto marzo l’evento “Donna: una tavolozza di colori”

Ladispoli celebrerà l’otto marzo con un evento che vuole coniugare le iniziative di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne con le espressioni dell’arte femminile nel corso dei secoli. In occasione della Festa della Donna, mercoledì 8 marzo, dalle ore 16,00, presso la sala conferenze di via Odescalchi 77 a Ladispoli, si svolgerà l’evento “Donna: una tavolozza di colori”. Incontro organizzato dalla delegata alla tutela delle donne vittime di violenza, Lucia Cordeschi, insieme alla delegata all’arte, Felicia Caggianelli ed al delegato alle politiche sociali, Fiovo Bitti. L’incontro si pone l’obiettivo, nel giorno della Festa della Donna, di evidenziare i risultati ottenuti dallo sportello antiviolenza di Ladispoli e nel contempo di porre l’accento sulla figura della donna nel mondo dell’arte. A coreografia dell’iniziativa saranno esposte opere d’arte come dipinti e sculture, realizzate dalle artiste del territorio, la mostra sarà aperta al pubblico dalle ore 10,00. Un’esperta illustrerà la figura della donna nel mondo dell’arte. Prevista la lettura di poesie sull’argomento. Interverrà il sindaco Alessandro Grando per portare il saluto dell’amministrazione comunale. I cittadini sono invitati a partecipare.