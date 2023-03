Rioni di Cerveteri e Avis uniscono le forze

I Rioni di Cerveteri scendono in campo al fianco di Avis. Il Delegato ai Rapporti con i Rioni e Pro Loco Manuele Parroccini, insieme a tutti i Rioni della città ha infatti stretto un accordo di collaborazione con l’Avis di Cerveteri con la quale ha pianificato, per tutto l’anno 2023, un ciclo di giornate dedicate alla raccolta del sangue, che si svolgeranno presso la Casa della Salute di Via Aurelia km 41.500.

Sono nove gli appuntamenti in programma: ogni data, vedrà la partecipazione di un Rione diverso, che per l’occasione offrirà a tutti i donatori una ricca e piacevole colazione.

Domenica 26 marzo con il Rione Garbatella, domenica 30 aprile con il Fontana Morella, domenica 28 maggio con il Rione Cerenova Costantica, domenica 25 giugno con Madonna dei Canneti, domenica 30 luglio con il Rione San Pietro, domenica 24 settembre con il Rione Casaccia Vignola, il 29 ottobre con La Fornace, il 26 novembre con l’Associazione Residenti del Sasso. Chiude il ciclo di appuntamenti, la giornata di domenica 17 dicembre, con la partecipazione di tutti i Rioni.

Alla donazione, si raccomanda di presentarsi a digiuno. Come da disposizione ministeriale in materia di prevenzione alla diffusione del Covid-19, fino alla donazione di domenica 30 aprile è d’obbligo presentarsi con la mascherina FFP2.

“Come Delegato e come attivista rionale sono molto felice di aver raggiunto questa bella collaborazione con una realtà importante come è Avis – ha detto il Delegato Manuele Parroccini – oltre alle feste, ai momenti conviviali, agli eventi legati alla tradizione, tra i tanti obiettivi di un Rione c’è sicuramente anche quello di svolgere attività solidali, che possano rappresentare un aiuto su tematiche sociali come appunto è quella delle donazioni di sangue, l’oro della vita. Siamo pronti ad affrontare insieme questa grande maratona solidale e come sempre, vi aspettiamo numerosi per le giornate di donazione del sangue. Un gesto fondamentale: comprendo che magari si può aver paura o ci possano essere timori, ma è un’azione di vitale importanza. Donare il sangue, significa donare la vita. Io, i rionali, e il presidente Avis Luigi Mecucci vi aspettiamo alla Casa della Salute di Via Aurelia!”.