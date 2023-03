XV municipio, il calendario dello spazzamento meccanico di marzo

“Prosegue la programmazione del piano di decoro e pulizia delle strade e dei marciapiedi del Municipio XV con interventi di spazzamento meccanizzato. Un progetto avviato l’estate scorsa che, in coordinamento con Ama e Polizia Locale e grazie al lavoro dell’Ufficio Tecnico del Municipio, ha già interessato oltre 200 km lineari di strade.

Come previsto dalla programmazione del piano, e come avvenuto anche nei mesi scorsi, alcuni degli interventi di spazzamento e pulizia sono organizzati su turnazioni fisse e itinerari protetti e prevedono quindi l’istituzione del divieto di sosta nella fascia oraria 7.00 – 12.00 per le strade che quotidianamente saranno interessate dallo spazzamento meccanizzato.

A questi interventi si aggiungono ulteriori attività di lavaggio e pulizia dei quartieri con percorsi variabili e segnaletica removibile, sempre inseriti nella programmazione, oltre all’attività quotidiana di pulizia già prevista da Ama.”

Così in una nota l’Assessore alle Politiche Ambientale del Municipio XV, Marcello Ribera.