Laboratorio di teatro partecipato a Cerveteri

Riceviamo e pubblichiamo – L’assessorato alla cultura di Cerveteri e le Odìssere teatro, in collaborazione con il Campo di Mare teatro festival, hanno lanciato una call per partecipare a un laboratorio di teatro gratuito che si svolgerà tra marzo e giugno 2023 in sala Ruspoli a Cerveteri.Il laboratorio sarà condotto da Odette Piscitelli (attrice e formatrice), con alcuni interventi a cura di Gianluca Enria (attore -regista – formatore).

Possono partecipare cittadine e cittadini, studentesse e studenti, senza limiti di età e/o

formazione, residenti nel territorio di Cerveteri, Ladispoli e comuni limitrofi. L’esperienza di teatro partecipato vuole essere un momento di condivisione profonda per le

persone che vorranno prendervi parte, nelle condizioni straordinarie di una comunità in costruzione.

Per partecipare bisogna inviare un’email di candidatura con i seguenti dati:

nome, cognome, età, luogo di residenza, nazionalità , e una piccola presentazione in cui racconti qualcosa di te all’indirizzo leodissereteatro@gmail.com , entro e non oltre il 21/2/23*.

Il laboratorio è totalmente gratuito.