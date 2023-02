Codice degli appalti, primo incontro a palazzo Valentini

Si è svolto a Palazzo Valentini il primo, di una serie di incontri, sul nuovo Codice degli appalti che è al vaglio delle Commissioni parlamentari. “Abbiamo sentito la necessità, di dare alle cooperative sociali, un luogo di confronto per capire quali saranno i nuovi processi normativi e di impegno per continuare a lavorare in questo settore. La Città metropolitana di Roma, sarà a disposizione per offrire strumenti di riflessione e aiutare in eventuali modifiche all’iter legislativo. Vogliamo evitare sostanzialmente che la nuova modifica non vada ad intaccare la vera natura del lavoro finora svolto, che si basa sulla coprogettazione e coprogrammazione e non può assolutamente avere come riferimento un mero calcolo di risparmio fine a se stesso. Quello che viene proposto oggi dal Governo non ci soddisfa, perché reintroduce, tra le altre cose, sub appalti in maniera indiscriminata e scarta tutti quei processi di qualità che avevano migliorato l’azione sociale, attraverso il lavoro delle organizzazioni cooperativistiche”. Così Tiziana Biolghini, Consigliera Delegata ai Servizi Sociali della Città metropolitana di Roma