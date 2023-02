Mentre è salito a 41.156 il bilancio delle vittime accertate in Turchia, cui vanno aggiunte le circa 6mila morti in Siria in seguito al terremoto che ha colpito la zona lo scorso 6 febbraio, una nuova scossa è stata registrata nel pomeriggio di oggi. Una scossa di magnitudo 6.4 ha fatto nuovamente tremare il sud della Turchia. L’epicentro, come comunicato dalla protezione civile turca Afad, è stato individuato nell’area di Defne, nella provincia dell’Hatay, già devastata 14 giorni fa.