Inaugurato l’Ufficio di Porto del Lago di Bracciano

Stamattina, anche noi della redazione de L’Agone siamo stati invitati a partecipare all’inaugurazione del nuovo Ufficio di Porto del Lago di Bracciano, nella sede del Consorzio di navigazione, sul Lungolago Argenti, a Bracciano.

Presenti come relatori anche i rappresentati delle istituzioni territoriali; i sindaci dei comuni che si affacciano sul Lago, Claudia Maciucchi per Trevignano, Marco Crocicchi per Bracciano, Chistian Calabrese assessore lavori pubblici e turismo per Anguillara, Renato Cozzella presidente del Consorzio, Daniele Badaloni direttore dell’Ente Parco di Bracciano e Martignano, l’On. Emiliano Minnucci consigliere regionale e Rocco Ferraro consigliere metropolitano con delega Transizione ecologica, Ambiente, Aree Protette e Tutela degli animali.

Apre Sira Lucchetti, funzionaria presso il Consorzio Lago di Bracciano, da anni presente in prima linea per mettere insieme le voci del Lago ringraziando i numerosi partecipanti; Associazioni sportive e la Cooperativa dei pescatori, Forze Armate, Protezione Civile, il Comandante del Centro Storiografico e Sportivo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle Barbagallo, e tanti altri. Renato Cozzella definisce questo traguardo come il risultato di un duro lavoro di squadra, «finalmente si accorciano le distanze tra gli uffici provinciali e il territorio», uno step necessario per accelerare pratiche per lo svolgimento delle attività legate alla navigazione.

Rocco Ferraro sottolinea che l’obiettivo è «stare vicino al lago e ai suoi cittadini» ribadendo la necessità di una coesione territoriale. Accenna anche alle vicende legate all’incubatoio ittico inaugurato nel 2020, ma non ancora attivo, tema centrale sul quale non si può più rimandare, al termine della campagna elettorale bisogna iniziare a lavorare sulle pratiche burocratiche insieme.

Minnucci ricorda l’emergenza idrica del 2017 «dobbiamo decentrare le funzioni regionali, la Città Metropolitana deve tornare protagonista della compagine territoriale; la pesca nelle acque interne, deve essere un argomento centrale per il rilancio delle attività professionali legate a questo settore»

Claudia Soccorsi

Redattrice L’agone