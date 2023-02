Dopo il covid torna la festa di S. Apollonia martire

Dopo lo stop dell’anno scorso a causa del Covid, si festeggia quest’anno il 400° Anniversario dell’Adozione di Santa Apollonia quale Patrona della Comunità Ariccina

Il 9 e 12 febbraio si svolgerà ad Ariccia la Festa dedicata alla Patrona S.Apollonia martire .Santa Apollonia, vergine e martire, sin dal 1622 è stata legata alla città di Ariccia e ne è diventata la Patrona. Il motivo è dovuto ad un evento che ha del miracoloso. Il 9 febbraio del 1622, mentre si stava celebrando la Santa Messa nell’allora Chiesa Collegiata (oggi ex Chiesa di San Nicola), si scatenò un violento temporale. Un fulmine incendiò il tetto della Chiesa e nonostante questa fosse gremita di fedeli, nessuno subì alcun danno.

I festeggiamenti, organizzati dalla parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo di Ariccia e dai Cavalieri di Santa Apollonia in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Ariccia, inizieranno giovedì 9 febbraio alle 16 con la solenne processione che porterà per le vie del paese la Santa con la partecipazione di tutti i gruppi di volontari del Comune di Ariccia (partendo da Piazza di Corte, per via del Parco, Piazza A.Chigi, Corso Garibaldi, Piazza di Corte e rientro in Chiesa). Successivamente, alle ore 18, ci sarà la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo di Albano Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Viva. Per le 19, a fine celebrazione, è previsto un grande “focaraccio” in piazza in memoria e ricordo del martirio della Santa. La giornata si concluderà alle 19.30 presso i locali dell’oratorio di via Silvia dove ci sarà la famosa “Cannacciata”. Qui i cavalieri offriranno “Cannacce” a tutti gli intervenuti, un piatto tipico di pasta molto lunga con sugo di salsiccia e spuntature. Durante la giornata, gli stessi cavalieri metteranno a disposizione di chi è interessato 10 nuovi drappi rossi in onore della Santa da esporre alle finestre al passaggio della Santa. Per richiederli è necessario contattare il numero 3498945784 – 3471770329 o direttamente in Parrocchia. In occasione della festa, proprio giovedì, la Locanda Martorelli – Museo del Grand Tour, rimarrà aperta per i visitatori.

I Festeggiamenti riprenderanno domenica 12 febbraio. Alle ore 17.30 è prevista l’inaugurazione di una mostra fotografica sulla Santa, allestita all’interno di Palazzo Chigi. Alle 18.00 poi spazio ad un concerto nella Sala Maestra di Palazzo Chigi con il “Coro in Maschera di Ariccia-Aps, La Corale Laurentiana Aps e la Corale Città di Castel Gandolfo Canto Libero.

“Desideriamo ringraziare – spiegano il Sindaco Gianluca Staccoli e le consigliere comunali Irene Falcone e Anita Luciano, a nome dell’intera Comunità, tutti coloro che animeranno la Festa di Sant’Apollonia Martire. L’edizione di quest’anno ha per Ariccia un significato particolare, poiché dopo lo stop dell’anno scorso dovuto all’emergenza Covid, festeggeremo i 400 anni dall’adozione della Santa quale Patrona della nostra Città.”