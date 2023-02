Città metropolitana presente al Comune di Labico

La Città metropolitana di Roma ha partecipato nel Comune di Labico alla inaugurazione di uno spazio neutro, inserito in un più ampio contesto di servizi per le famiglie e per le donne vittime di violenza. Grazie a politiche integrate si è potuto sviluppare in questo territorio comunale la co-programmazione e la co-progettazione.

Modello e innovazioni che la Città metropolitana di Roma sta programmando per ogni comune del territorio metropolitano.