Partito Democratico, a proposito del futuro….

Riceviamo e pubblichiamo – Nella cornice del Teatro Charles de Foucauld si è tenuta ieri una discussione riguardo il futuro del Partito Democratico che ha visto protagonisti i referenti delle quattro mozioni congressuali che il popolo del Partito Democratico sarà chiamato a votare.

Organizzato dai circoli di Bracciano, Canale Monterano, Manziana, Trevignano Romano e Anguillara Sabazia, l’evento è stato presentato dalla Segretaria del circolo del PD di Bracciano, Chiara Mango.

I quattro referenti hanno esposto con trasporto e preparazione le tesi congressuali, ognugno spiegando anche come alla base, questa volta, ci sia un’unità di intenti nei programmi, in termini di diritti sociali e civili, ma anche di lavoro e sanità.

Infatti, tutte le mozioni si differenziano su elementi che però hanno una base comune: la necessità del Partito Democratico di ritrovare la propria identità.

La partecipazione all’incontro è stata numerosa e attiva: molte le domande su come i futuri segretari si collochino rispetto a questioni come lo ius soli, la legge elettorale e la sanità regionale.

Si ringraziano i referenti presenti:

Ermisio Mazzocchi, per la mozione “Promessa Democratica” di Gianni Cuperlo;

Pio Zappaterreno, per la mozione “Concretamente. Prima le persone” di Paola De Micheli;

Simone Pazzaglia, per la mozione “Energia popolare per il PD e per l’Italia” di Stefano Bonaccini;

Rocco Maugliani, per la mozione “Parte da noi” di Elly Schlein.

Il 26 febbraio si terranno le primarie per la scelta del Segretario Nazionale, presso la sede del circolo del PD di Bracciano.