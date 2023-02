C’è la VII edizione di “Viterbo Scienza”

Il 2 marzo avrà inizio la VII edizione di ViterboScienza “Invito alle Scienze”, che fino al 4 marzo coinvolgerà le scuole di Viterbo. Organizzata dalla famiglia Luiso in collaborazione con l’associazione Viterbo con amore, la manifestazione a carattere scientifico è nata per ricordare e proseguire l’opera di divulgazione scientifica svolta dal prof. Francesco Luiso, per molti anni docente di Scienze presso il Liceo Classico Mariano Buratti.

L’intento degli organizzatori è quello di avvicinare gli studenti alle Scienze Naturali, la Matematica e la Fisica e suscitare in loro curiosità e interesse attraverso una modalità di laboratorio in cui il rigore scientifico si coniuga con un sano divertimento.

L’iniziativa prevede l’effettuazione di uno o più dei seguenti esperimenti in un laboratorio appositamente allestito all’interno della Sala Gatti (Via Macel Gattesco, 9 VT) dal 2 al 4 marzo, sotto la supervisione di tutor specializzati:

a. La chimica del gelato (con e senza lattosio)

Come si fa un gelato? E se volessimo togliere il lattosio? Lo scopriremo sotto la guida di una gelataia professionista.

b. “I segreti di un gel per capelli”

Vi siete mai chiesti che cosa c’è dentro il vostro shampoo o un gel per capelli? Con un po’d’intuito e un po’ di chimica lo scopriremo insieme.

c. “Si può vedere il DNA? Che cosa c’è scritto?

Estrarremo il DNA dalle nostre cellule, proveremo a vederlo e a capire che cosa può dirci di noi.

Modalità di prenotazione

L’accesso ai laboratori, posizionati presso la Sala Gatti, sarà consentito, dietro prenotazione, nei giorni 2,3,4 marzo ad un massimo di 2 gruppi di 25 studenti ciascuno, per ognuno dei seguenti turni:

1° turno ore 9 – 10

2° turno ore 10.30 – 11.30

3° turno ore 12 – 13.

Potrà partecipare solo una classe per ogni istituto (o un gruppo di massimo 25 studenti). I pomeriggi dei suddetti giorni, dalle ore 15 alle 18 i laboratori saranno accessibili a tutti gli interessati ivi inclusi gli studenti che non hanno potuto prenotarsi per i turni del mattino.

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15 febbraio p.v. all’ indirizzo di posta elettronica viterboscienza@gmail.com specificando l’orario (almeno due orari alternativi), l’esperimento preferito fra i 3 sopraindicati, la classe e l’insegnante di riferimento con un recapito.

In caso di più prenotazioni per uno stesso turno verrà rispettato l’ordine di arrivo delle richieste.

Ogni esperimento ha la durata circa 1 ora.