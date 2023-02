Anguillara, libri, il 12 la presentazione de “La casa delle fate”

Domenica 12 febbraio alle 18 e 30 presentazione del libro “La casa delle fate – Le novelle del lago” . Appuntamento a Spazio Porta del Parco, via della Mola Vecchia 30, ad Anguillara.

Ad accompagnare l’appuntamento la musica di Pino Pontuali.

Un grande amore, la festa della musica, il coraggio di un cane, i ladri di ciliegie, un segreto impenetrabile, le gare sull’acqua, le scelte che cambiano la vita. Una raccolta di storie che hanno un elemento in comune: il lago. A volte protagonista prorompente, a volte discreto osservatore, il lago si trasforma e si manifesta in tutte le sue sfaccettature: tormentato, affascinante, volubile, gioioso, ribelle, comunque sempre magnifico.Sulla superficie dell’acqua galleggia qualcosa dai colori vivaci che le onde spingono tra le canne. Incuriosito Beppe si avvicina con la barca. È il corpo di un uomo. Sembra indossi un maglione colorato. É continuamente sbattuto dalle onde. Beppe non riesce a vedere qualche altro particolare. Facendo alcune manovre pericolose cerca di avvicinarsi. Vuole riuscire a recuperare quel corpo. Con difficoltà riesce finalmente ad afferrarlo e a issarlo sulla barca. È un ragazzo, non sembra avere più di vent’anni… Aurelia Matteja comincia a scrivere da giovanissima ma decide di pubblicare solo dopo la sua andata in pensione. Ha ricevuto diversi premi per alcuni racconti che ha pubblicato. Sono seguiti i romanzi La modista di Albachiara (2012), Chi è Sophie Antonucci? (2015), Semplicemente donne(2017), Il mondo di Caterina (2018). La casa delle fate è la sua ultima pubblicazione.