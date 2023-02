Al via il congresso “Obiettivo salute: prevenzione, terapie innovative e tecnologia in Medicina”

Avrà inizio sabato 4 febbraio allo Scout Center, (Largo dello Scautismo, 1 – 00161 – Roma), il Congresso denominato: “Obiettivo salute: Prevenzione, terapie innovative e tecnologia in Medicina” . Responsabili Scientifici del Corso: Claudio Cau e

Vincenzo Aloisantoni, Coordinatore:del Corso: Nicola Illuzzi. Moderatori: Vito D’Andrea, Maria Teresa Petrucci e Mauro Serafini. A fare i saluti istituzionali, il presidente OMCEO di Roma, Antonio Magi.

Ogni esperto nelle varie branche della Medicina porterà le novità nel proprio settore, nonché le esperienze cliniche più significative proprie del real world scientifico. L’obiettivo è quello di trasmettere messaggi pratici sulle innovazioni scientifiche della Medicina. Saranno presenti relatori di eccellenza: Antonio Angeloni, Professore Ordinario Patologia Clinica Università di Roma “La Sapienza, Direttore UOC Patologia Clinica,Vincenzo Bianco, Consigliere OMCeO Roma, Massimo Bonucci Oncologo – Presidente Fondazione ARTOI, Carlo Cavazzini, Direttore Unità Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare IDI—IRCCS, Roma, Paolo Emiliozzi, Direttore UOC Urologia “San Camillo Forlanini,Gianluca Franceschini,Direttore della UOSD di Chirurgia Onco- Plastica dei Tumori del Seno, Fondazione Policlinico Universitario

“Agostino Gemelli” IRCCS—Roma, Nicola Illuzzi, Consigliere OMCeO Roma, Ferdinando Lignola, Magistrato della Procura Generale della Corte di Cassazione, Alfredo Lispi, Docente Malattie Apparato Locomotore Facoltà Farmacia e Medicina Università “La Sapienza” Roma, Giuseppe Magliulo, Professore Ordinario di Otorinolaringoiatria Università “La Sapienza” di Roma, Maurizio Martelli, Professore di Ematologia Università “La Sapienza”, Direttore UOC Ematologia Azienda Policlinico Umberto I Roma, Mauro Miceli, Specialista in Farmacologia e in Biochimica Clinica—Docente Aggregato Scienze di Laboratorio Biomediche Polo Biomedico—Università di Firenze, Maurizio Nordio, Endocrinologo Università di Roma “La Sapienza”, Elena Pacella, Specialista in Oftalmologia Università di Roma “La Sapienza” – Direttore U.O.S.D. Pronto Soccorso Oculistico

“Policlinico Umberto I Roma”, Francesco Pignataro Specialista in Medicina Interna, Docente di Ecografia multiparametrica Università Internazionale Unicamillus—

Roma, Maria Giovanna Salerno,Direttore Dipartimento Salute Donna e Bambino, Direttore U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia, Azienda Ospedaliere San Camillo-Forlanini ROMA, Giovanni Scapagnini, Professore Ordinario di Nutrizione Clinica “Università del Molise”, Valentino Valentini, Cattedra di Chirurgia Maxillo Facciale Università di Roma “La Sapienza” Direttore U.O.C. Chirurgia Maxillo Facciale Policlinico Umberto1 di Roma, Francesco Vetta, Professore a contratto di Cardiologia presso Unicamillus—Direttore U.O.C. Cardiologia—Aritmologia Ospedale IDI—IRCSSI Roma.