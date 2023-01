Minnucci, Battaglia e il caro-energia

“Il caro energia non colpisca i cittadini. I dati diffusi oggi da uno studio di Demoskopika sono preoccupanti. L’aumento della bolletta energetica costerà ai Comuni italiani 1 miliardo di euro in più. Sono risorse che i comuni destinano ai servizi sociali, alle politiche destinate alle famiglie, alla scuola, ai trasporti. In definitiva, per i servizi ai cittadini che stanno già subendo direttamente i rincari dei prezzi energetici e di quelli dei beni di prima necessità a causa dell’inflazione. E’ impensabile che gli Enti Locali si trovino nella condizione di dover scegliere tra dover sostenere questi costi o tagliare servizi. Il governo nazionale deve dare un segnale di sostegno rapido e in grado di permettere alle amministrazioni locali di salvaguardare e anzi potenziare i servizi essenziali destinati a tutti”. Così in un comunicato la consigliera capitolina dem Erica Battaglia e il consigliere regionale del Pd Emiliano Minnucci.