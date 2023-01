Le news elettorali griffate Minnucci

AvantiInsieme! Siamo nel pieno della campagna elettorale e, ogni giorno, partecipo a tanti incontri e iniziative al fianco del nostro candidato presidente Alessio D’Amato. Voglio ringraziare i tanti e le tante che in queste settimane ci stanno dando il loro supporto e contributo di idee e proposte.

Giovani. Ho fatto un interessante incontro con i Giovani Democratici e sono state sollevate tante questioni di politica generale, ma anche richieste puntuali per far fronte ai bisogni di questa generazione.

Ho ricordato alcune delle iniziative fatte in questi anni come i bandi “Vitamina G” e “Torno subito” e soprattutto una proposta che abbiamo in mente per i prossimi cinque anni, ovvero rendere gratuito il trasporto per gli under25.