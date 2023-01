Bracciano, torna il carnevale, ci sarà anche un concorso

Fantasia e coriandoli in azione a Bracciano per il grande ritorno del Carnevale, che dopo lo stop forzato negli ultimi due anni a causa della pandemia, si prepara a ritornare in grande stile a quanto si apprende. Così grazie all’impegno e all’intraprendenza dell’Associazione per il Carnevale braccianese e il comitato “Camminare per unire… Bracciano”, le strade di Bracciano torneranno ad animarsi il 16 -19 e 21 febbraio 2023. Nell’edizione di quest’anno sarà ripristinato il concorso a premi, che aveva animato anche passate edizioni, nello specifico una giuria decreterà la mascherata e il mezzo più bello da realizzare come un mini-carro allegorico. Lunedì 23 gennaio sarà pubblicato il bando del concorso a cui potranno partecipare associazioni, comitati e privati cittadini; sarà possibile realizzare carretti, carriole, culle, passeggini, piccoli rimorchi, ma anche carretti e trattorini, purché omologati al trasporto su strada. Gli organizzatori danno via libera alla fantasia, ma raccomandano che le dimensioni dei mezzi approntati sia privi di ogni sporgenza potenzialmente pericolosa e che abbiano 4m di lunghezza; 3 m di larghezza; 3 m di altezza. Carri, carretti e mascherate di ogni genere si uniranno alle sfilate delle maschere di alunni e studenti, delle scuole di danza, dei rioni e delle associazioni locali, che scenderanno in strada martedì 21 e domenica 19 febbraio, con un percorso che andrà da Piazzale Pasqualetti a Piazza IV Novembre. Giovedì Grasso 16 febbraio invece sarà interamente dedicato ai bambini con una festa in piazza IV Novembre, dove dalle 15.30 musica, animazione e giochi la faranno da padrone. Infine anche in questa edizione ci sarà la consueta e gogliardica cremazione di Re Carnevale, che concluderà l’intera manifestazione nel pomeriggio di martedì grasso insieme alla premiazione delle mascherate più gradite alla selezionata giuria giudicante. Allora via a fantasia, colla, cartapesta e coriandoli per un nuovo coinvolgente Carnevale a Bracciano all’insegna delle tradizioni, della collaborazione e dell’allegria.

Cinzia Orlandi