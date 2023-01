Giorno della memoria, in tv la storia vera di Elena Colombo

La storia vera di Elena Colombo, l’unico caso documentato di una bambina italiana deportata da sola, senza i genitori, nel campo di sterminio di Auschwitz, presentata in anteprima agli alunni della scuola primari e trasmesso dalla Rai per il Giorno della memoria. Uno special TV (30’) prodotto da Stand By Me in collaborazione con Rai Kids in live action e cartoni animati.

Saranno presenti Ruth Dureghello, Presidente della Comunità Ebraica di Roma, gli studenti della scuola pubblica primaria “Vittorio Alfieri” (I.C. Largo San Pio V) e della Scuola Ebraica “Vittorio Polacco”.

Nata il 5 giugno del 1933 a Torino, Elena Colombo trascorse un’infanzia tranquilla e spensierata come quella di tanti bambini, quando la sua esistenza venne sconvolta dalla promulgazione nel 1938 delle leggi razziali e dalla conseguente politica discriminatoria e persecutoria. La famiglia Colombo fu costretta a scappare, prima a Rivarolo Canavese, dove Elena conobbe la sua amica Bianca, e poi a Forno Canavese, dove l’8 dicembre del 1943 furono tutti arrestati.

Mentre i genitori furono condotti subito al campo di sterminio di Auschwitz, sullo stesso treno di Liliana Segre, Elena fu affidata ad amici di famiglia con i quali restò per tre mesi prima di essere deportata anche lei ad Auschwitz, dopo aver scritto un’ultima cartolina a Bianca. Lì troverà la morte lo stesso giorno del suo arrivo, il 10 aprile 1944. Aveva 10 anni e 10 mesi.

In onda venerdì 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, alle ore 16 su Rai 3 e alle ore 16.50 su Rai Gulp. Disponibile dalla mezzanotte su RaiPlay.