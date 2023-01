Ecco chi sono i principali produttori di latte in UE

Nella seconda edizione del “Key figures on the European food chain“, documento pubblicato di recente da Eurostat, è riportata una selezione di dati provenienti dalle statistiche sull’agricoltura e sulla pesca che permette di fare una fotografia del settore agricolo dell’Unione europea.

In un precedente articolo abbiamo riportato i dati che descrivono il patrimonio zootecnico dell’UE; abbiamo poi parlato dell’andamento della produzione di carne e i maggiori paesi produttori in UE. Ora andiamo ad analizzare nel dettaglio la produzione di latte.

Produzione di latte

Nel 2021 la produzione di latte crudo nelle aziende agricole dell’UE è stata di 161,0 milioni di tonnellate, ciò rappresenterebbe un modesto aumento di 0,7 milioni di tonnellate (pari allo 0,4%) rispetto all’anno precedente.

La stragrande maggioranza della produzione di latte crudo nell’UE viene consegnata all’industria; solo 10,4 milioni di tonnellate sono state utilizzate nelle aziende agricole, consumate dalla famiglia dell’agricoltore, vendute direttamente ai consumatori, utilizzate come mangime o trasformate direttamente. Dei 150,7 milioni di tonnellate di latte consegnato ai caseifici, 146,5 milioni di tonnellate erano latte vaccino, il resto era latte proveniente da altri animali: pecore, capre e bufale.

Fig. 1 – Produzione ed uso del latte (milioni di tonnellate, EU, 2021)

Quota di latte vaccino raccolto dalle aziende lattiero-casearie dell’UE (%, 2021)

Nel 2021, oltre un quinto (21,8%) del latte vaccino dell’UE è stato raccolto per la trasformazione dalle industrie della Germania. Collettivamente, Germania, Francia (16,6 %), Paesi Bassi (9,3 %), Italia (8,9 %) e Polonia (8,5 %) rappresentavano quasi i due terzi (65,2 %) del latte vaccino raccolto nell’UE.

Fig. 2 – Quota di latte vaccino raccolto dalle aziende lattiero casearie dell’UE (%, 2021).

Quota dei prodotti lattiero-caseari dell’UE (%, 2021)

I principali prodotti lattiero-caseari in UE sono: latte alimentare, siero di latte (un sottoprodotto nella produzione di formaggio), burro e formaggio. La Germania ha avuto il più alto livello di produzione per tutti e quattro questi prodotti lattiero-caseari nel 2021: 16,5 milioni di tonnellate di siero di latte, 4,4 milioni di tonnellate di latte alimentare, 2,4 milioni di tonnellate di formaggio e 391 mila tonnellate di burro.

Gli altri principali Stati membri produttori di formaggio sono stati la Francia (1,9 milioni di tonnellate, pari a circa il 18 % del totale UE), l’Italia (1,4 milioni di tonnellate, il 13 %) e i Paesi Bassi (954 mila tonnellate, il 9 %). I Paesi Bassi hanno anche il secondo livello più elevato di produzione di siero di latte (8,7 milioni di tonnellate), mentre 276 mila tonnellate di burro sono state prodotte in Irlanda (il terzo valore più alto tra gli Stati membri dell’UE).

Fig. 3 – Quota dei prodotti lattiero-caseari dell’UE (%, 2021).

Quota di latte dell’UE proveniente da animali diversi dai bovini (% delle consegne all’industria, 2021)

Vi sono alcuni Stati membri dell’UE in cui il bestiame diverso dalle vacche contribuisce in modo significativo alla produzione complessiva di latte; questo è il caso di molte regioni aride, in particolare nell’area mediterranea.

Nel 2021 sono state 708 mila le tonnellate di latte di pecora consegnate all’industria in Grecia, con livelli relativamente elevati registrati anche in Spagna (521 mila tonnellate), Italia (450 mila tonnellate) e Francia (312 mila tonnellate).

I principali produttori di latte caprino nell’UE sono stati la Francia (528 mila tonnellate consegnate alle latterie), la Spagna (490 mila tonnellate), i Paesi Bassi (383 mila tonnellate) e la Grecia (164 mila tonnellate). In Italia, circa 233 mila tonnellate di latte consegnato proveniva da bufale; si tratta di oltre il 95 % del totale dell’UE.

Fig. 4 – Quota di latte dell’UE proveniente da animali diversi dalle vacche (%, 2021).