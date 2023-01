Nuova prognosi dopo l’incidente stradale per il Garante infanzia Regione Lazio

Nuovo aggiornamento sulle condizioni di salute di Monica Sansoni, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio, che a seguito di ulteriori accertamenti per le lesioni subite nell’incidente stradale che l’ha coinvolta lo scorso 14 novembre nei pressi di Latina, è stata posta a riposo dai medici che la seguono con ulteriori giorni di prognosi.

Tuttavia, data l’enorme richiesta delle scuole della Regione Lazio nel volere la sua presenza per le attività e gli incontri già programmati da settembre, la Dott.ssa Sansoni cercherà di non deludere le aspettative; soprattutto quella di bambini e bambine e quelle dei ragazzi e delle ragazze.

La Garante, infatti, ha continuato ad ascoltare e a ricevere, in maniera riservata, gli appelli e le richieste degli adolescenti, non tralasciando l’importanza del suo incarico e le sue mansioni. Un impegno concreto e costante, in attesa del tanto auspicato ritorno ufficiale.