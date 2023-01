Cassia, scooterista investe cinghiale (che muore). L’uomo è in coma

Serata drammatica per uno scooterista romano, che ha visto un cinghiale in mezzo alla strada e non è riuscito a schivarlo col suo mezzo di locomozione. Ora si trova in coma con diverse lesioni alla testa. L’uomo, 58 anni, erabordo del suo scooter intorno alle 23 di ieri sera in via Cassia Nuova all’incrocio con via Oriolo Romano, quando ha visto sbucare in mezzo alla strada il cinghiale, probabilmente proveniente dal parco dell’Insugherata. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, l’uomo è stato ricoverato con codice rosso al Policlinico gemelli. Accanto al suo scooter c’era anche il cinghiale, che ha perso la vita nell’impatto.