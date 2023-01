Carburanti, lo sciopero è stato congelato

Lo sciopero per il caro carburanti è stato congelato da parte dei benzinai dopo il “chiarimento” avuto durante l’incontro con il governo. Le sigle sindacali Faib, Fegica e Figisc/Anisa sottolineano che è stata “ripristinata una verità inequivocabile: i gestori non hanno alcuna responsabilità per l’aumento dei prezzi”, e che quindi ora lo sciopero proclamato per fine mese è “al momento congelato” in attesa del decreto del governo sul tema. “Ora è il momento di lavorare seriamente per restituire efficienza e piena legalità alla rete – si legge nella nota congiunta dei rappresentanti di categoria -. Già nei prossimi giorni, le organizzazioni dei gestori si rendono disponibili ad affrontare i temi sul tavolo e a individuare strumenti anche normativi utile ad affrontare sia la contingenza che soprattutto la prospettiva”.