Il 2023 sarà un anno ricco di golf e l’Italia per alcuni giorni sarà il centro del mondo. Tra fine settembre e inizio ottobre Roma sarà la sede del prestigiosissimo torneo Ryder Cup, il torneo che mette di fronte i migliori 12 golfisti d’Europa e degli Stati Uniti. Un’occasione d’oro per l’Italia e per far avvicinare sportivi e curiosi a questo sport.