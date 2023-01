Canale Monterano e Oriolo, il Pd organizza l’incontro a sostegno della libertà del popolo iraniano

Sabato 7 gennaio alle 17 a Canale Monterano, nella Sala Gasperini, piazza Tubingen (palazzo dei Granaroni – sede uff. Riserva Naturale Monterano), c’è l’incontro

“Riteniamo necessario – si legge in una nota – sensibilizzare le nostre comunità sui valori universali della democrazia e della libertà, e confidiamo che tutte le istituzioni del nostro Paese, comprese le Amministrazioni locali, chiedano a gran voce la cessazione immediata della repressione violenta delle pacifiche manifestazioni iraniane e in prospettiva cooperino al processo di democratizzazione di quel paese.

L’impegno e l’auspicio del Partito democratico dell’Etruria meridionale è che si costituisca e si consolidi nel tempo una rete territoriale, civica e politica, volta al sostegno di tutte quelle popolazioni del mondo che si trovano attualmente in sofferenza perché sottoposte a dittature, guerre, povertà. Non solo in Iran, purtroppo, e non con il solo PD protagonista nel nostro territorio, ma il precipitare della situazione in quel Paese e la concomitanza con le festività italiane ci ha spinto ad affrettare i tempi del nostro progetto solidale, che siamo certi coinvolgerà altri partiti, associazioni, rappresentanze”.