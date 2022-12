Oggi a Cerveteri c’è Christmas

Riceviamo e pubblichiamo – Un grande appuntamento in programma oggi, giovedì 29 dicembre, a Cerveteri. Alle ore 17, presso la Sala Ruspoli a Piazza Santa Maria, si terrà ‘Christmas’, un bellissimo spettacolo per i più piccoli a cura di JobelColgo l’occasione per condividere con tutti voi le iniziative dei prossimi giorni e il programma del Natale Caerite fino all’8 gennaio 2023. Ingresso libero e gratuito

Federica Battafarano

Vicesindaco e assessore alla cultura di Cerveteri