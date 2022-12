Bracciano basket, stavolta il raduno è per gli auguri

Nei locali del parco minerario di Manziana “ex Motosi”, luogo riqualificato splendidamente dall’università agraria locale, ove si fonde il ricordo delle passate attività minerarie industriali con il nuovo utilizzo a scopo sociale, si sono incontrati il presidente dell’Asd Bracciano Basket, Luciano Cioce, il suo staff tecnico e organizzativo al completo e una rappresentanza della squadra seniores di serie D. La giornata ha avuto come “leitmotiv”, oltre al consueto scambio di auguri nell’imminenza delle festività natalizie, il voler evidenziare ed esaltare la parola “insieme”, intesa come indispensabile sinergia di intenti e di obiettivi da raggiungere, che non può assolutamente mancare all’interno di una associazione sportiva, ovvero di un “insieme” di persone accomunate da una passione condivisa.

Per l’occasione Luciano Cioce, in un locale suggestivo e accogliente addobbato in chiave natalizia, ha ricevuto i partecipanti, creando una particolare atmosfera di cordialità e amicizia che tipicamente anima lo sport e che esalta lo spirito dello stare insieme, dentro il campo sportivo come fuori, accomunando tutti gli associati, ciascuno con i suoi compiti, competenze e responsabilità.

Presenti alla giornata, il sindaco di Manziana Alessio Telloni, il quale ringraziando tutti i convenuti e l’associazione per aver scelto la location di Manziana, ha rinnovato la piena disponibilità ad ospitare questi incontri, ma anche l’auspicio che la pallacanestro ritorni preso a Manziana. Contestualmente è intervenuto il neo presidente dell’università agraria Alessandro Carucci, che si è detto felice della bella iniziativa del Bracciano basket esprimendo l’auspicio che attraverso iniziative sociali, come appunto quelle svolte in ambito sportivo, si possa trovare la forza e l’orgoglio per creare le condizione affinché le realtà locali e la cittadinanza della zona possa godere di un ambiente più sereno e partecipato.

A seguire, in rappresentanza del sindaco di Bracciano è intervenuto il consigliere Luca Nozzolillo, che ha salutato i convenuti e ha poi voluto evidenziare il piacere e la gioia di ritrovarsi in un contesto sportivo a lui vicino, avendo praticato in età giovanile il basket proprio a Bracciano, ma con un ruolo diverso e di responsabilità amministrativa, in ragione della quale ha espresso la volontà di dare il proprio contributo per rendere le strutture comunali sportive più adeguate allo scopo e favorire dunque l’attività dei tantissimi bambini e ragazzi in forza al Bracciano basket. Un impegno dunque a risolvere in tempi rapidi problematiche di manutenzione ordinaria e straordinaria, che purtroppo faticano a trovare completa soluzione.

A conclusione della giornata, il presidente Luciano Cioce, dopo aver ringraziato tutti i collaboratori, allenatori, istruttori, dirigenti, segretarie, atleti e rispettive compagne, ha voluto chiosare ribadendo l’assoluta necessità di poter usufruire di un impianto sportivo efficiente e adeguato alla destinazione d’uso, al fine di garantire a più di 200 iscritti (dal minibasket alla serie D) e rispettive famiglie, di praticare lo sport in un contesto dignitoso e, nel contempo, fornire all’esterno, alle tante compagini sportive che arrivano a Bracciano, di un’immagine positiva ed efficiente della cittadina lacustre.

L’agone nuovo, presente alla giornata, rinnova i ringraziamenti all’associazione e a tutto il gruppo dirigente, augurando loro, grandi traguardi e soddisfazioni sportive.