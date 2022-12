Il Governo salva-calcio

Il Governo salva il calcio italiano. Verrà introdotta una norma che permetterà alle società di rateizzare in 5 anni il pagamento dei versamenti sospesi per l’emergenza sanitaria. E’ stato permesso ai club il pagamento in 60 rate nei prossimi cinque anni azzerando la penale del 10%.

Una norma che ha comunque fatto discutere perché andrebbe ad agevolare le società di calcio professionistiche.