Firmato ieri il protocollo d’intesa tra Municipio Roma XI Arvalia Portuense e CONI Lazio per favorire la cultura e il diritto alla pratica sportiva per tutti, l’integrazione sociale e il contrasto a tutte le forme di discriminazione, la prevenzione delle malattie e delle cause di disagio, la promozione del benessere psico-fisico personale e della comunità, la lealtà sportiva, la valorizzazione del territorio municipale e delle sue eccellenze, la non violenza e il rispetto delle regole comuni.