Città metropolitana e il racconto del territorio

Raccontare un territorio come quello della Valle dell’Aniene e dei monti Simbruini attraverso una luce che riprodurrà la colonna Traiana. L’iniziativa nell’ambito degli eventi itineranti della Dmo VAMOS, si chiude l’anno internazionale della montagna inaugurando la Via dell’Impero, un percorso ideale tra Roma e la sua Provincia ispirati da Traiano, il fondatore dello stato sociale. Questo importante e significativo percorso trova la sua origine nella meravigliosa area archeologica dei Fori Imperiali dove svetta la Colonna Traiana e si possono osservare i Mercati Traianei, attraversando Tivoli e Subiaco ci porta fino alla Villa di Traiano di Arcinazzo Romano, monumento di pregio per tutta la Valle dell’Aniene.

“La Città metropolitana sta facendo da cinghia di trasmissione tra Roma e il territorio provinciale. E’ il lavoro politico che ci compete e che stiamo sviluppando attraverso le linee guida del Sindaco Roberto Gualtieri. Roma ha un turismo internazionale – ha dichiarato il Vicesindaco della CM Pierluigi Sanna – che non va in conflitto con quelle che sono le politiche di sviluppo turistico e culturale che stiamo intraprendendo anche grazie a questa iniziativa. Ritengo utile partire con un approccio diverso di promozione del territorio che debba avere come destinatari i romani che ancora non hanno scoperto le bellezze di quello che circonda la metropoli romana”.

“C’è una connessione stretta tra Roma e il territorio metropolitano. Il lavoro sullo sviluppo del turismo sta prendendo forma attraverso iniziative per offrire a partner locali e turisti una fruizione consapevole della cultura del territorio. Stiamo lavorando nella preparazione di una App – ha dichiarato la Consigliera Delegata al Turismo della CM, Alessia Pieretti – per un viaggio alla scoperta delle eccellenze e tradizioni che caratterizzano arte, cultura e paesaggi e dell’enogastronomia. Un offerta per quanti hanno curiosità di riscoprire le bellezze del territorio metropolitano. Dopo tanti anni, potremmo tornare a informare i cittadini di percorsi straordinari all’interno del nostro patrimonio culturale e naturalistico”.

Hanno presentato il progetto, Domenico Moselli – V. Presidente Associazione Dmo VAMOS; • Luca MAROCCHI – Sindaco di Arcinazzo Romano; Igor GEAT – Direttore Artistico; • Alessandro PASCUCCI – Destination Manager;