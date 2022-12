Liceo “Vian”, una scuola in movimento

Ieri presso il liceo scientifico statale Vian di Bracciano si è tenuta la prima giornata del progetto Sapere Aude – settimana per la cultura e la didattica alternativa, organizzato in cogestione da tutte le componenti della comunità studentesca.

Attraverso la programmazione di diverse attività svolte dagli stessi studenti, dai docenti, dai genitori e da esterni, quella di Sapere Aude è un’idea nata con l’obiettivo di sperimentare la didattica non formale e informale che punta alla creazione di momenti di scambio e di discussione, ricostruendo la socialità e il senso di comunità che per svariate ragioni sono venute a mancare negli anni.

Tra le varie personalità che il Liceo Vian ha ospitato in questa prima giornata di cogestione troviamo Alessandro Portelli, ex Docente Ordinario di letteratura angloamericana all’Università degli Studi Sapienza di Roma, Ubaldo Righetti e Fabio Conti, rispettivamente ex calciatore di Serie A della Roma e ex CT nazionale pallanuoto femminile, attualmente Direttore Tecnico del settore pallanuoto della FIN.

Il Liceo ‘I. Vian’ si conferma come il principale polo di cultura e di scambio all’interno del territorio sabatino, distinguendosi per la sua eccellente capacità formativa e progettuale.

“La settimana di Sapere Aude è un’importante sfida che abbiamo deciso di intraprendere, per far capire quanto le studentesse e gli studenti siano in grado di collaborare e migliorare attivamente l’ambiente in cui vivono ogni giorno” dicono i rappresentanti d’istituto delle studentesse e degli studenti. “Sempre di più stiamo realizzando come il Vian oltre che una scuola sia una grande famiglia, il cui punto di arrivo è quello di dar vita ad un luogo dove ognuno di noi possa sentirsi a casa.”

Al Liceo ‘I. Vian’ aspettano ancora due giornate di intense attività, con altrettanti corsi e ospiti di alto livello.