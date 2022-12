Un nuovo direttore generale per la Multiservizi Caerite, online l’avviso pubblico

È pubblicato sul sito della società Municipalizzata e del Comune di Cerveteri l’avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale della Multiservizi Caerite spa.

L’incarico avrà la durata di 5 anni, al termine dei quali potrà essere risolto liberamente o confermato fino al termine del mandato dell’Amministratore Unico.

Per partecipare alla selezione, il candidato non deve trovarsi in nessuna delle cause di interdizione a contrarre con la Pubblica Amministrazione, essere in possesso di requisiti di moralità per non aver riportato condanne penali, essere in possesso del Diploma di Laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento inerenti la gestione Societaria e essere in possesso di una comprovata esperienza professionale maturata in posizioni dirigenziali presso società pubbliche.

Termine ultimo per la presentazione della domanda, che dovrà essere corredata del proprio curriculum, è quello delle ore 12 giovedì 5 gennaio 2023. Si può presentare domanda recandosi presso gli uffici della Multiservizi Caerite, sita in Vicolo M.F. Sollazzi n.3 oppure tramite PEC a multiservizicaerite@legalmail.it

“Stiamo ricercando una figura di spicco e di comprovata esperienza e professionalità – ha spiegato il sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – l’obiettivo è quello di proseguire il lavoro svolto in questi dieci anni per il risanamento e il rilancio della Multiservizi Caerite, municipalizzata al 100% del Comune di Cerveteri e che svolge un lavoro fondamentale per la nostra Città. Il bando completo con tutte le informazioni è consultabile sui portati istituzionali della Multiservizi e ovviamente del Comune di Cerveteri”.