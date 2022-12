Trofeo Coni, venerdi si comincia con l’edizione invernale

Si alzerà ufficialmente venerdì il sipario sull’edizione invernale della manifestazione multisportiva riservata ai migliori under 14 d’Italia. Cornice della prima edizione del Trofeo CONI Winter sarà il Trentino, con la partecipazione delle discipline sportive rappresentate dalle Federazioni FISI e FISG.

Come per l’edizione estiva che ha esordito nel 2014 a Caserta, il Trofeo CONI Winter – organizzato dal CONI Trento, in collaborazione con la Direzione Territorio del CONI e in partnership con la Provincia di Trento e Cooperazione Trentina – sarà inaugurato con una Cerimonia di Apertura in programma venerdì 16 dicembre alle ore 18 allo Stadio del Ghiaccio di Pinzolo, quartier generale della manifestazione e sede anche della Cerimonia di Chiusura, fissata per domenica (ore 13) in Piazza Carera. Presente all’inaugurazione del Trofeo il Presidente del CONI, Giovanni Malagò.

Pinzolo ospiterà anche le gare di sci alpino e di pattinaggio di figura, mentre a Madonna di Campiglio si svolgeranno quelle di freestyle e snowboard. Campo Carlo Magno vedrà in scena lo sci di fondo, in Val di Rabbi si svolgerà il biathlon, a Pellizzano, invece, gareggeranno le ragazze e i ragazzi del salto e della combinata nordica. Gli sport del ghiaccio troveranno sede a Pinè dove ci saranno lo short track e il pattinaggio di velocità, a Cembra il curling e infine a Pergine dove si svolgerà il torneo di hockey.

Attesi in Trentino circa 800 atleti e accompagnatori in rappresentanza di 17 delegazioni regionali