Il 21 alla Camera dibattito sulla riduzione delle emissioni di metano

Il 21 dicembre avrà luogo l’evento “Per un piano d’azione nazionale di riduzione delle emissioni di metano”, presso la Sala del Cenacolo della Camera dei deputati, dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

Tavola rotonda, organizzata da Amici della Terra ed EDF Europe, in collaborazione con Open Gate Italia, in cui verrà presentato il documento “Indirizzi per una strategia italiana delle emissioni di metano della filiera del gas naturale 2022” e il contributo, dopo la COP 27, del Tavolo di lavoro con imprese e istituzioni per il Regolamento UE e l’attuazione del Global Methane Pledge Energy Pathway.

Environmental Defense Fund Europe è un’affiliata dell’Environmental Defense Fund, storica ONG statunitense che, dal 1967, si occupa di tutela dell’ambiente e che da dieci anni è impegnata in una campagna globale sull’inquinamento da metano dell’industria Oil & Gas.