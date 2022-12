Sul lago di Bracciano Babbo Natale arriva con il battello

Atmosfera magica per grandi e piccini al Consorzio del Lago con lo spettacolo del Teatro Helios. Risate, sguardi incantati e Babbo Natale che nientemeno arriva in battello e li accoglie a bordo. Bella organizzazione, curata nei dettagli da parte del Consorzio di Navigazione, a dimostrazione della qualità impiegata e di tante iniziative che possono aggregare e rendere il nostro Comprensorio sempre più piacevole. Per chiudere in bellezza un brindisi a cura della FISAR – Lago di Bracciano e un arrivederci a presto.

La Redazione de L’agone