A Monterotondo il “Corner di sport”

Si è svolta a Monterotondo una delle tappe del progetto “Corner di Sport”, un programma di attività e iniziative per diffondere la cultura e i valori dello sport, finanziato con il protocollo d’intesa tra Città metropolitana di Roma Capitale e CONI Comitato Regionale Lazio.

Il Corner si è svolto nella zona adiacente al villaggio di Natale organizzato dalla proloco e dall’assessorato alla cultura del Comune di Monterotondo.

Le discipline sportive nella quali si sono cimentati bambini e ragazzi, sono state il Pentathlon moderno (presente con la scherma e il tiro laser), il canottaggio, i calci di rigore e le mini moto.

“Questa serie di iniziative valorizzeranno la pratica sportiva come elemento aggregante in tutto il territorio metropolitano. L’inclusività e il contrasto alle discriminazioni sono i principi che guidano la nostra azione di governo per promuovere lo sport e nello stesso tempo educare alle discipline motorie. Vogliamo accrescere il benessere dei nostri cittadini e nello stesso tempo la rivitalizzazione economica dei nostri territori.

Un particolare ringraziamento al Presidente del CONI Lazio Riccardo Viola e all’Assessore alla Cultura di Monterotondo Marianna Valenti”

Così Alessia Pieretti, consigliere delegato di Città metropolitana di Roma. Il prossimo appuntamento con i Corner di Sport è per domenica 18 Dicembre nel Comune di Labico.