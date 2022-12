Libri, un consiglio per la lettura… natalizia

Il primo e unico Atlante italiano per navigare nel tempo e nello spazio tra le difese costiere della Seconda Guerra Mondiale.

Casematte, “bunker”, tobruk, batterie costiere, capisaldi e altro illustrati, descritti tecnicamente, spiegati strategicamente e geolocalizzati per poterli “riscoprire” e incontrare di persona.

L’Autore fornisce anche un ampio quadro storico a livello nazionale e per singola regione costiera con le testimonianze di documenti originali dello Stato Maggiore del Regio Esercito Italiano.