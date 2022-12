A Canale Monteranno una festa per i nonni

Riceviamo e pubblichiamo – Quest’anno il consueto pranzo di Natale con i nonni si é trasformato nel “Concerto di Natale per i nostri nonni”, grazie alla partecipazione della Banda Musicale Eugenio D’Aiuto e al contributo della Cittá Metropolitana di Roma Capitale.

Come al solito, gran lavoro della nostra Protezione Civile e dei due Centri Anziani di Canale e Montevirginio.

Un grazie speciale va anche ad Arduino Leonardi, che con la sua Colorado Caffè ha omaggiato tutti i partecipanti con un gradito dono.

Grazie anche alla Contrada Centro per aver contribuito alle spese e all’Università Agraria di Canale Monterano per aver fornito la bella location della Torara.