Il diluvio non ferma la Straccapaesi

Si è corsa questa mattina la terza edizione della “Straccapaesi”, gara podistica con percorso misto che attraversa tre paesi alle pendici dei Cimini, Canepina, Vallerano e Vignanello. Una gara che fino a un paio d’ore dal via ha rischiato perfino di essere rinviata per il diluvio che si è abbattuto all’alba nella zona.

A vincere la gara fra gli uomini Lorenzo Ricci, che ha percorso il tracciato in 52.08, precedendo Alessio Biagioni (53.17) e Giuseppe Cioccolini (54.04). Fra le donne successo di Luminita Lungu (1.02.13), che ha avuto la meglio su Antonella Bellitto (1.05.28) e Monica Santini (1.06.39).

A premiare gli atleti l’organizzatore della gara Massimo Ercoli e con lui i sindaci di Canepina (Aldo Moneta) e Vallerano (Adelio Gregori), oltre al vicesindaco di Vignanello (Sabrina Sciarrini). Speaker d’eccezione della manifestazione il campione del mondo della categoria master Rolando Di Marco. “Sono soddisfatto per come è andata questa manifestazione – ha detto Massimo Ercoli – che è riuscita nonostante la pioggia di questa mattina e lo svolgimento in periodo invernale. Nel 2023 torneremo a correre col solleone, il 25 giugno”.