Al Campidoglio l’albero si accende… pedalando

Riceviamo e pubblichiamo – Quest’anno anche in Piazza del Campidoglio tornerà l’Albero di Natale, ma con una particolarità: chiunque potrà contribuire ad illuminare la stella pedalando su di una bicicletta/generatore che resterà ai piedi dell’albero per tutta la durata delle festività.

Come Assemblea Capitolina vogliamo lanciare un messaggio simbolico in tema di sostenibilità, risparmio energetico e benessere fisico. Dimostriamo che pedalare non solo fa bene alla nostra salute, ma che esistono forme alternative per produrre energia. Perché la lotta al cambiamento climatico deve diventare un impegno per tutti i governi e per tutti i cittadini.

Da promotrice dell’iniziativa, nella cerimonia di accensione, durante la quale ben sei biciclette saranno installate in piazza per fornire l’energia necessaria ad illuminare l’albero, salirò in sella con il Sindaco, i consiglieri capitolini e tutti coloro che vorranno partecipare.

Svetlana Celli