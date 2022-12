Da domani i cinema del Lazio a soli 3 euro

Per tre giorni, dall’11 al 13 dicembre, grazie ai LAZIO TERRA DI CINEMA DAYS, iniziativa promossa e sostenuta dalla Regione Lazio alla quale l’Associazione Nazionale Esercenti Cinema del Lazio ha aderito con oltre 50 sale cinematografiche, si avrà la possibilità di entrare al cinema con un biglietto di soli 3 Euro.

In ogni provincia della regione, tutti gli abitanti del Lazio avranno l’opportunità di rivivere la magica esperienza del buio in sala condividendo le emozioni trasmesse da molti film in prima visione. Tra i titoli dei film in uscita in questi giorni, negli oltre 260 schermi dei cinema, si segnalano: Il gatto con gli stivali 2: l’ultimo desiderio di Joel Crawford; Vicini di casa di Paolo Costella; Strange World – Un mondo misterioso di Don Hall; Black Panther: Wakanda Forever di Ryan Coogler; Bones and All di Luca Guadagnino; The Menu di Mark Mylod; Forever Young di Valeria Bruni Tedeschi; Chiara di Susanna Nicchiarelli; Il corsetto dell’imperatrice di Marie Kreutzer; Si, chef!: La brigade di Louise-Julien Petit; Saint Omer di Alice Diop; Napoli Magica di Marco D’Amore e molti altri.