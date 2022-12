Minnucci e la prima riunione con sindaci per Legge Etruria meridionale

“Si è tenuta oggi la prima riunione del tavolo istituzionale previsto dalla legge sullo sviluppo dell’Etruria meridionale tra i sindaci dei comuni del territorio oggetto della norma e l’assessore allo sviluppo economico in Regione Lazio.

In pochissimo tempo mettiamo a disposizione più di tre milioni di euro per un quadrante strategico per il Lazio. Diamo quindi un primo rilevante sostegno alla progettualità dei Comuni, si garantiscono investimenti per un nuovo modello di sviluppo più sostenibile e giusto, che valorizzi le risorse ambientali, storiche ed intellettuali per tutti i cittadini e i territori.

La legge rappresenta uno strumento inedito, strutturale, mai visto prima e per me rappresenta un orgoglio che mi ripaga dell’impegno profuso in tanti anni.

Grazie a tutti gli intervenuti e a coloro che arriveranno strada facendo, andiamo Avanti!” Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Emiliano Minnucci